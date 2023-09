Castrinho diz que não ganhou nada da Globo por reprise da 'Escolinha'

Castrinho, 82, revelou que não recebe nenhum centavo da Globo em direitos de imagem pela exibição do humorístico "Escolinha do Professor Raimundo" no canal pago Viva, que reprisa produtos de sucesso da emissora.

O ator e humorista abordou o assunto em entrevista ao podcast Papagaio Falante. "O Viva, por exemplo, às vezes apresenta a 'Escolinha' três vezes por dia. Sabe quanto eu ganho por mês [pela exibição do programa no canal fechado]? Zero, ninguém ganha nada. Uma vez eu ganhei R$ 1,88 para buscar lá no banco", declarou.

O artista também disse que a Globo parou de produzir novelas e programas com a mesma qualidade de antes. "As comédias da TV Globo [eram] sensacionais e não têm mais", opinou.