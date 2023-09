Belo e Gracyanne podem perder mansão no RJ em saga judicial digna de novela

Apelidado de "Minha Casa. Meu Cantinho", o triplex de luxo é presença constante no Instagram de Gracyanne.

Na sala, fotografa o look do dia. Na cozinha e na bancada da churrasqueira, faz as receitas fitness que vão parar no "Cozinha Saudável da Gra", no Instagram.

O casal já abriu as portas da mansão para Angélica, Eliana, Rodrigo Faro e diversos outros programas de TV.

Lá também moram ao menos 11 pessoas (as mães deles, as filhas de Belo, uma neta e um genro, além de funcionários), dois gatos e cinco cachorros — um deles é Kira, uma American Bully que tem até uma piscina particular.

O triplex fica na parte mais sossegada do Novo Leblon, com vista para a lagoa de Marapendi e longe do intenso vaivém de carros na avenida das Américas e do fluxo de frequentadores do shopping Rio Design.

Tem quatro suítes, sala com TV de 200 polegadas para o videogame (xodó de Belo), sauna, piscina, jardim de inverno, camarim (onde fica o imenso acervo de fantasias de Carnaval de Gracyanne) e academia com vista para o mar - lá, as peripécias que ela faz malhando invariavelmente viralizam.