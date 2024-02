Brasil x Colômbia - Copa Ouro Feminina: onde assistir ao vivo

É amigos! Mais uma noite de sono vai ser interrompida por conta do futebol. A parte boa é que não tem que se preocupar em acordar cedo no outro dia, pelo menos na maioria dos casos. Às 0h15 deste domingo (25), a Seleção Feminina entra em campo para a segunda rodada da Copa Ouro Feminina da Concacaf. As comandadas por Arthur Elias encaram a Colômbia no Snapdragon Stadium, em San Diego (EUA). Além disso, o confronto conta com transmissão ao vivo da ESPN 4 e Star

Ficha técnica

Brasil x Colômbia

Competição: Copa Ouro Feminina Concacaf de futebol - 2ª rodada da fase de grupos

Data e hora: domingo (25/02), às 0h15

Local: Snapdragon Stadium, em San Diego (EUA)

Onde assistir ao vivo: ESPN 4 (canal por assinatura) e Star+ (streaming)