Xavi lamenta saída do Barcelona e faz desabafo: 'Não é fácil deixar o clube de sua vida'

Uma mistura de despedida e desabafo foi o tom usado pelo ex-jogador Xavi, demitido do Barcelona, que usou as redes sociais nesta sexta-feira para se manifestar sobre o seu desligamento. O jogador fez um balanço da sua passagem e externou o sentimento pela equipe que o consagrou como atleta.

"No domingo terminará a minha etapa no banco do Barcelona. Nunca é fácil deixar o clube da sua vida, mas estou orgulhoso, depois de dois anos e meio, de encabeçar um vestiário que virou uma segunda família", afirmou.

No depoimento, ele comentou sobre a falta de títulos neste ano, mas enalteceu a entrega do grupo e também ao trabalho feito. "Nesta temporada as coisas não saíram como queríamos, mas nos dedicamos e ajudamos a crescer uma nova geração de jogadores", afirmou.

O apoio dos adeptos também fez parte da sua narrativa. O ex-meia agradeceu a fidelidade esportiva e disse que, a partir de agora, vai ser mais um a incentivar a equipe das arquibancadas. "Antes de ser jogador ou técnico, sou fã do Barcelona e só quero o melhor para o clube da minha vida, ao qual sempre estarei à sua disposição."

A sua despedida do cargo tem data e local para acontecer. Ele vai comandar o time pela última vez neste domingo, diante do Sevilla, fora de casa, na última rodada do Campeonato Espanhol.

Nesta passagem, o treinador obteve um aproveitamento de 68,7% nos 141 jogos que comandou. No período, conquistou o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha em 2022/2023. Nesta temporada, porém, o Barcelona passou em branco e não conseguiu dar nenhuma volta olímpica.