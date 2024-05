Erik Ten Hag diz que título da Copa da Inglaterra pode salvar temporada do Manchester United

Em uma temporada onde o protagonismo esteve longe do Manchester United, a chance de conquistar a Copa da Inglaterra pode salvar a temporada. Pelo menos essa é a opinião de Erik Ten Hag, treinador da equipe inglesa.

Longe da briga pelo título do campeonato nacional e também sem obter uma vaga para a próxima edição da Liga dos Campeões, o time vermelho busca atenuar esse período sem brilho com uma volta olímpica.

"É tudo uma questão de troféus. Temos uma grande oportunidade de ganhar uma taça. Nos últimos dez anos não houve tantas conquistas no clube, mas temos a chance de ganhar dois títulos em dois anos", afirmou o treinador holandês em referência à Copa da Liga Inglesa, vencida na temporada passada com o triunfo de 2 a 0 sobre o Newcastle.

O rival deste ano na decisão da Copa da Inglaterra, porém, não poderia ser mais desafiador. Tetracampeão do Inglês, o City chega para este confronto com favoritismo absoluto.

A final do torneio entre as duas equipes de Manchester está marcada para este sábado, no estádio Wembley. Ao ser questionado se esta partida pode ser a sua despedida do clube, o comandante holandês foi evasivo.

"Não tenho nada a dizer, apenas me concentro no trabalho a fazer, que é vencer o jogo de sábado e, então, continuamos o projeto. Vim aqui para ganhar troféus e tenho a oportunidade de conseguir isso. Após cada temporada, você analisa o que foi feito e o que precisa mudar", declarou.