Funcionária da Red Bull formaliza à FIA denúncia contra Christian Horner

Ao final do mês, a equipe descartou as acusações com base no que foi apurado pelos consultores contratados.

Mensagens supostamente atribuídas a Horner dirigidas a mulheres da Red Bull vazaram publicamente nas últimas semanas. O dirigente não comentou a veracidade das mesmas.

O caso aprofundou uma disputa interna na montadora austríaca envolvendo, além de Horner, o piloto Max Verstappen e seu pai, Jos, o empresário Raymond Vermeulen e o conselheiro Helmut Marko.

Chalerm Yoovidhya, sócio majoritário da equipe, defendeu a permanência de Horner em meio ao escândalo, enquanto a Red Bull Gmbh quer a saída do britânico.