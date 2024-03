Tênis: jogo de Alcaraz em Indian Wells é suspenso após invasão de abelhas

A partida entre Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, pelas quartas de final em Indian Wells, foi suspensa após uma invasão de abelhas na quadra.

O que aconteceu

O jogo ainda estava no primeiro set. O placar estava empatado com um game vencido por cada quando as abelhas começaram a invadir a quadra. Alcaraz faria mais um saque quando se deparou com a invasão.

Algumas delas chegaram a se aproximar de Alcaraz. O tenista espanhol tentou espantar os insetos com a raquete, mas depois pegou sua toalha e deixou a quadra correndo.