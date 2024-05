Técnico do Real Madrid, Ancelotti confirma ausência de Tchouaméni na final da Liga dos Campeões

Essa será uma baixa importante para o Real Madrid. O francês foi titular em todos os jogos que esteve disponível no mata-mata da Liga dos Campeões.

? @lukamodric10 ?#RMCity pic.twitter.com/QwuqjQdj5t

? Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 24, 2024

A opção mais provável para substituí-lo é Eduardo Camavinga, que é utilizado frequentemente na função. Ele também foi o escolhido quando Tchouaméni esteve fora nas quartas de final do torneio europeu, contra o Manchester City, no jogo de volta. Caso queira improvisar, Ancelotti pode recuar Toni Kroos e iniciar com o experiente Luka Modric.

Apesar da má notícia, segundo Ancelotti, o volante está garantido na Eurocopa, que será disputada entre os dias 14 de junho e 14 de julho, na Alemanha. Assim como no Real Madrid, Aurélien é um dos principais jogadores da França e peça-chave no esquema do técnico Didier Deschamps.