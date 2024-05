Dono da SAF do Botafogo, John Textor entra com processo contra Leila Pereira, presidente do Palmeiras

A presidente do Palmeiras foi convidada pelo senador e presidente da CPI, Jorge Kajuru (PSB-GO), a dar depoimento. A mandatária dará sua declaração no dia 5 de junho.

A primeira ocasião que Textor alega ter sido ofendido por Leila aconteceu no dia 7 de abril, quando a mandatária do Verdão disse que o empresário era "desequilibrado" e "irresponsável". As declarações foram dadas à Cazé TV, antes da decisão do Campeonato Paulista.

A outra, foi no dia seguinte, em evento de premiação do Campeonato Paulista. Na ocasião, Leila classificou o norte-americano como "a vergonha do futebol brasileiro" e "fanfarrão". Enquanto na última, a presidente do Palmeiras chamou o dono da SAF alvinegra de "idiota", no dia 22 de abril, durante entrevista à TV Cultura.

A Gazeta Esportiva entrou em contato com o Palmeiras, que disse que a presidente ainda não foi notificada da ação de John Textor contra ela.

Leila Pereira esteve com a delegação do Palmeiras nesta quinta-feira. A equipe entrou em campo pela Copa do Brasil e garantiu vaga nas oitavas de final da competição após empate sem gols em Ribeirão Preto. Na ida, o Verdão venceu por 2 a 1.