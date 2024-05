Ministério do Esporte oficializa pedido para parar futebol brasileiro; CBF se pronuncia

Nesta sexta-feira, Ednaldo Rodrigues fez um pronunciamento sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Ele pediu a palavra antes da convocação do técnico Dorival Júnior, mas não se aprofundou sobre a paralisação dos campeonatos.

"A CBF reitera sua solidariedade a todo povo gaúcho. Não só a CBF, mas como as Seleções Brasileiras e todo o sistema de futebol. Todos têm sentido dor das perdas e aflições que tem acontecido no Rio Grande do Sul. Não tem ninguém insensível a isso. A CBF vai estar sempre à disposição de todos. A CBF abriu um link para que todos possam fazer suas doações e amenizar mais o sofrimento de todo povo gaúcho", disse.

"A CBF, sempre em sintonia com a Federação Gaúcha, tem sempre verificado o que se pode fazer. Muito se fala na suspensão ou paralisação do futebol brasileiro. Todos são sensíveis a essa situação. Tudo vai ser definido por todo o conselho técnico de cada divisão, seja A. B, C ou D. E acompanhado as competições internacionais também. No momento com tanta dor, há muito desencontro nas informações. Temos todas as informações, em tempo real, do que pode ser feito. Todos sentem essa dor", ampliou.

Por enquanto, os campeonatos acontecem sem a participação dos times gaúchos. Recentemente, alguns clubes colocaram suas estruturas à disposição das equipes do Rio Grande do Sul, seja para treinos ou jogos.

Nesta semana, a CBF adiou todos os jogos envolvendo times gaúchos, em todas as divisões do futebol brasileiro, até o dia 27 de maio. Internacional e Grêmio também tiveram as partidas pela Sul-Americana e Libertadores, respectivamente, adiadas.