Fora de casa, Ceará ganha do Novorizontino e conhece sua primeira vitória na Série B do Brasileiro

Nesta sexta-feira, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, o Ceará venceu o Novorizontino por 3 a 0. O Vozão, que contou com gols de Jorge Recalde, Facundo Barceló e Lucas Mugni, conheceu sua primeira vitória na competição.

Agora, diante do triunfo, o Ceará sobe para a nona posição, com cinco pontos contabilizados. O Novorizontino, por sua vez, permanece na sétima colocação, com seis unidades.

Pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará volta aos gramados, na próxima quarta-feira (15), para encarar o Amazonas, na Arena Castelão, às 21h30 (de Brasília). Já o Novorizontino, um dia antes, visita o Vila Nova, às 19h, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.