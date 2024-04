De olho no Brasileirão, Juventude anuncia contratações de Gabriel Inocêncio e João Vitor

O Juventude anunciou nesta terça-feira as contratações dos laterais João Vitor, ex-São Luiz-RS, e Gabriel Inocêncio, ex-Água Santa. O primeiro assinou vínculo com o clube até o fim do Campeonato Gaúcho de 2025, enquanto o segundo selou acordo até o final da temporada.

João Vitor foi um dos destaques das campanhas do São Luiz no Campeonato Gaúcho e na Recopa Gaúcha - conquistada pelo time após vencer o Grêmio. O lateral-direito, de 21 anos, atuou em 14 dos 16 jogos da equipe em 2024.

Gabriel Inocêncio, que atua pelo lado esquerdo do gramado, foi titular em 11 das 14 partidas do Água Santa na temporada. O atleta, de 29 anos, fez parte do elenco do Santos em 2023. Com a camisa do Peixe, ele disputou 25 partidas.