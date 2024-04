Nos pênaltis, Athletic Bilbao bate Mallorca e volta a conquistar a Copa do Rei após 40 anos

Na noite deste sábado, o campeão da Copa do Rei da Espanha de 2024 foi definido. O Athletic Bilbao venceu o Mallorca nos pênaltis, por 4 a 2, e levantou a taça da competição após empate em 1 a 1 no tempo normal. A final foi disputada em jogo único no Estádio Olímpico de la Cartuja, em Sevilha. Sancet marcou para a equipe do País Basco, enquanto Dani Rodríguez fez para o time rival.

Com o resultado, o Athletic Bilbao voltou a erguer a taça da Copa do Rei após um jejum de 40 anos - o último título havia sido conquistado em 1984. O Bilbao é a segunda equipe com mais troféus na história da competição. O time do técnico Ernesto Valverde levou para casa o 24º troféu e aumentou ainda mais a vantagem sobre o Real Madrid, visto que os merengues têm 20 conquistas.

Os clubes agora terão seus próximos compromissos pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. O Athletic Bilbao encara o Villarreal no próximo domingo (14), às 13h30 (de Brasília), no estádio San Mamés.