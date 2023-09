Vini Jr. volta ao Real Madrid e é relacionado por Ancelotti para o clássico

Vini Jr sofreu uma lesão na coxa logo no início do duelo contra o Celta de Vigo, por La Liga, no dia 25 de agosto. Quase um mês após o problema, o brasileiro pode finalmente voltar aos gramados. O jogador voltou a treinar com o elenco na última sexta-feira.

O técnico do Real Madrid também comentou que Jude Bellingham, artilheiro da equipe no Campeonato Espanhol, está recuperado dos problemas estomacais que o tiraram do treino com o time na última sexta-feira. Assim, o inglês definitivamente estará pronto para o embate diante do Atlético de Madrid.