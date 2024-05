Botafogo-SP x Palmeiras vai passar na Globo? Saiba onde assistir ao vivo

Botafogo-SP e Palmeiras medem forças hoje (23), às 19h (de Brasília), pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo será transmitido pelo sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

O Palmeiras tem a vantagem do empate para se classificar no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A equipe de Abel Ferreira venceu o duelo de ida por 2 a 1, no Allianz Parque.

O Alviverde não atuou no fim de semana por conta da paralisação do Campeonato Brasileiro. O último compromisso foi a vitória contra o Independiente del Valle, pela Copa Libertadores.