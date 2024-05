Jogo do São Paulo hoje: horário e onde assistir ao vivo

São Paulo e Águia de Marabá decidem hoje (23), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, quem avança às oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo será transmitido ao vivo pelo Amazon Prime Video (streaming).

Atual campeão, o Tricolor abriu boa vantagem no jogo de ida ao vencer por 3 a 1, mesmo atuando com os reservas. Assim, a equipe de Zubeldía pode até perder por um gol de diferença para se classificar.

O São Paulo vive uma boa fase desde a chegada do novo treinador, com uma boa sequência de invencibilidade. São cinco vitórias e dois empates com o comandante argentino.