Palmeiras agenda teste para gramado reformado do Allianz com time sub-20

O Palmeiras agendou para amanhã (18) pela manhã um primeiro teste no gramado do Allianz Parque com atletas do Sub-20, sob a supervisão de profissionais do Departamento de Futebol e da comissão técnica. A WTorre, construtora responsável pelo estádio, terminou a reforma do gramado ontem (16).

O que aconteceu

O Palmeiras definiu que, antes de retornar ao seu estádio em definitivo, gostaria de treinar para saber se o gramado está em condições ideais após vistoria do próprio elenco.

O Allianz só estará disponível para treinos no início da semana, já que está fechado para agenda de shows de quarta-feira a domingo.