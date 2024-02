Casagrande detona CBF: 'Não é surpresa o Brasil ficar fora da Olimpíada!'

Casagrande disse no Posse de Bola que a eliminação do Brasil no Pré-Olímpico não foi surpresa. Para Casão,o futebol brasileiro sofre com problemas de caráter na administração e de personalidade dos atletas.

'Faziam a diferença': "Acho normal. Nós não somos mais os melhores. Não é surpresa nenhuma o Brasil ficar fora da Olimpíada agora. Pra começar: CBF. CBF tem problema de caráter. O que aconteceu com os últimos presidentes da CBF, você vê que o maior problema da CBF é de falta de caráter. Nós sempre ganhamos as coisas quando tivemos grandes jogadores que faziam a diferença e o Brasil era super-respeitado. A última Copa do Mundo, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Roberto Carlos, enfim... dali em diante as coisas começaram a mudar."

'Não assustam os adversários': "Nós não temos mais jogadores que chegam dentro de campo e assustam os adversários. Nossos jogadores atuais, não estou falando que são ruins e não têm o valor que eles merecem, são bons, são ótimos jogadores, podem se transformar em grandes craques, mas atualmente é mais marketing, mais direitos de imagem do que direitos de bola. Aqui no Brasil acontece alguma coisa, bomba qualquer jogador, depois dá duas, três, quatro partidas ou um mês e não desenvolve mais. Estamos atravessando um problema de personalidade dos jogadores".