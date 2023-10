Ex-Corinthians, Murillo faz fila e quase faz um golaço na Inglaterra; veja

Seria um gol de placa. E para fazer história em sua segunda partida pela Premier League: com a camisa do Nottingham Forest, o zagueiro Murillo, ex-Corinthians, protagonizou um belíssimo lance.

O jovem defensor conduziu a bola do meio de campo, deixou três marcadores para trás com habilidade e chutou de direita, mas parou na defesa de Johnstone.

No rebote, ele tentou finalizar pela segunda vez, mas o goleiro impediu de novo.