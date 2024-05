EXCLUSIVO-Chips HBM da Samsung falharam em testes da Nvidia por problemas de calor e consumo de energia, dizem fontes

As razões pelas quais a Samsung falhou nos testes da Nvidia estão sendo relatadas pela primeira vez.

A Samsung disse em comunicado à Reuters que o chip HBM é um produto de memória customizado que requer “processos de otimização em conjunto com as necessidades dos clientes”, acrescentando que está em processo de otimização de seus produtos por meio de estreita colaboração com os clientes. Ela se recusou a comentar sobre clientes específicos.

Em declarações separadas após a publicação dessa reportagem pela Reuters, a Samsung disse que “alegações de falha devido ao consumo de calor e energia não são verdadeiras” e que os testes estavam “prosseguindo sem problemas e conforme planejado”.

A Nvidia não quis comentar.

A HBM – um tipo de memória dinâmica de acesso aleatório ou padrão DRAM produzido pela primeira vez em 2013, no qual os chips são empilhados verticalmente para economizar espaço e reduzir o consumo de energia – ajuda a processar grandes quantidades de dados produzidos por aplicações complexas de IA. À medida que a demanda por GPUs sofisticadas aumentou em meio ao boom generativo da IA, também aumentou a demanda por HBM.

Satisfazer a Nvidia – que comanda cerca de 80% do mercado global de GPU para aplicações de IA – é visto como a chave para o crescimento futuro dos fabricantes de HBM – tanto em termos de reputação quanto em termos de impulso de lucro.