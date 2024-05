Dell bate recorde na bolsa com recuperação das ações de IA

"Essa é uma nova oportunidade importante e oportuna para a Dell", disse Bob O'Donnell, da TECHnalysis Research.

As ações da Dell subiram 6%, para 162,82 dólares, e estavam a caminho de adicionar 6,6 bilhões de dólares ao valor de mercado da companhia. As ações da Dell, que mais do que dobraram de valor no ano até o momento, subiram nas três sessões anteriores.

"Espera-se que as empresas de chips se beneficiem muito dos pedidos relacionados a IA, principalmente de provedores de serviços de computação em nuvem, que indicaram um aumento significativo no investimento para este ano", disse Akshara Bassi, analista da Couterpoint Research.