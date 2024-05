Uber vai investir R$1 bi em 5 anos para expansão de centro de tecnologia no Brasil

As novas vagas, segundo a companhia, serão destinadas principalmente às equipes que trabalham no desenvolvimento de funcionalidades de mobilidade e entrega, em especial, o serviço integrado à plataforma da Uber que permite aos usuários realizar compras em mercados e em outros varejos.

ENTRADA NO SETOR DE SAÚDE

No mesmo evento, a Uber também anunciou sua entrada no setor de serviços de saúde no Brasil, com o "Uber Health", produto que a companhia norte-americana já disponibiliza em países como Estados Unidos e Reino Unido.

De acordo com o site global da Uber, o serviço Uber Health oferece transporte e entrega de itens essenciais para pacientes, dando suporte a organizações de saúde para que ofereçam cuidados fora do ambiente clínico.

"A gente está 'andando' para fazer o lançamento desse serviço e é um serviço para empresas da área de saúde", disse a diretora de mercado e varejo da Uber na América Latina, Cristina Alvarenga, sem revelar um prazo.

Além do serviço de transporte de passageiros por aplicativo, a Uber também faz transporte de alimentos, por meio do Uber Eats, e de mercadorias, com o Uber Flash.