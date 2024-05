OpenAI planeja anunciar busca concorrente do Google na 2ªfeira, dizem fontes

Por Anna Tong

(Reuters) - A OpenAI planeja anunciar seu produto de pesquisa alimentado por inteligência artificial na segunda-feira, disseram duas fontes com conhecimento do assunto, elevando as apostas em sua competição com o rei das buscas, o Google.

Ainda que sujeita a mudanças, a data do anúncio ainda não havia sido relatada. A Bloomberg e o Information publicaram que a OpenAI, apoiada pela Microsoft, está trabalhando em um produto de pesquisa para potencialmente competir com o Google, da Alphabet , e com o Perplexity, startup de buscas de IA bem financiada.