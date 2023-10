Quem é Joana Sanz, esposa de Daniel Alves que desistiu do divórcio

Quando o jogador Daniel Alves foi preso em janeiro deste ano, acusado abusar sexualmente de uma mulher na Espanha, a esposa dele, a modelo Joana Sanz evitou falar de separação. Suas publicações em redes sociais falavam em "aguentar firme".

Pouco tempo depois, Joana agradeceu aos seguidores pelo apoio no momento difícil: além da acusação contra o marido, passava pela perda de sua mãe. Após ter decidido pela separação e chegar a visitar o jogador na cadeia para tratar do divórcio, uma TV espanhola disse que ela teria desistido de se divorciar de Daniel.

Quem é Joana Sanz?

Joana Sanz é uma modelo nascida em 1993, que acabou de completar 30 anos no último dia 6 de setembro. Os dois se casaram em 2017, após 2 anos de namoro, em uma cerimônia pequena em Ibiza. Por conta do trabalho de Daniel, o casal chegou a morar em Barcelona, Paris e São Paulo.

A modelo era muito ativa nas redes sociais onde publicava fotos de suas viagens e passeios. Joana é mais reconhecida por seu trabalho impresso, já tendo aparecido em editoriais para a revista Elle e estrelado em campanhas publicitárias para marcas como Jimmy Choo.

Torcedora do Real Madrid, a modelo é conhecida por acompanhar os jogos do marido no estádio, sendo flagrada em um jogo do Barcelona. No início do caso de Daniel Alves com a justiça espanhola, Joana apagou fotos ao lado do lateral-direito em seu Instagram.

Joana é a segunda esposa de Alves, que já foi casado com Dinora Santana. Os dois foram casados até 2011. Ela e o jogador tiveram dois filhos. Com Joana, Daniel Alves não tem filhos.

Joana Sanz e Daniel Alves vão se separar?

Depois de idas e vindas, de negar e confirmar o divórcio nos últimos nove meses, a modelo teria desistido de se separar do jogador, de acordo com o programa TardeAR do canal espanhol Telecinco. Joana teria resolvido manter o casamento com o ex-jogador da seleção brasileira que está preso.

A modelo chegou a comunicar o término do relacionamento no início do ano, mas optou por continuar o casamento semanas depois por "não querer deixar o marido de lado nessa situação tão difícil", informou o programa de TV. Segundo a imprensa espanhola, Joana voltará a morar em Barcelona, na casa que pertence ao casal. Ela estava morando em Madri desde o início do processo.

De acordo com o programa, a decisão de Joana Sanz em manter-se casada com Daniel Alves tem a ver com os próximos passos judiciais do jogador. Preso desde janeiro na Espanha, o lateral-direito pode ser julgado pelo crime ainda este mês. As investigações do caso se encerraram em agosto e sua defesa optou por desistir de quaisquer novos recursos a fim de acelerar o julgamento e se tornar réu no processo.

Ainda segundo a imprensa espanhola, Joana recebe cartas de Daniel Alves duas vezes ao mês em sua casa.