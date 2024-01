Andressa Urach diz ter ficado com Cauã Reymond: 'Boas lembranças'

Andressa Urach, 36, revelou que já ficou com o ator Cauã Reymond, 43.

O que aconteceu

A influenciadora disse que já se relacionou com o ator global e guarda "boas lembranças". "Fiquei com ele por causa de um amigo dele, já tinha ficado com esse amigo, que me apresentou a ele. Ele passou o contato e quando eu cheguei, falei: 'Uau! É você'. Até hoje eu recordo, boas lembranças", disse.

Na época, o ator não gostou de saber que Andressa tornou público o encontro dos dois e a bloqueou no WhatsApp; ele já tinha se separado de Grazi Massafera, 41.