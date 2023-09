'Minha bunda caiu um pouco', dispara Maria Flor sobre chegada aos 40 anos

As diferenças no corpo e na mente: "Minha bunda caiu um pouco, mas me sinto mais honesta comigo, com as coisas que desejo e mais consciente de quem sou no mundo. Acho que estou muito melhor que aos 30, época em que estava mais insegura".

Os desafios de agora também ser diretora além de atriz: "Amo dirigir, é uma coisa que gosto e estou me arriscando por esse caminho muito criativo e tão diferente de atuar: é um trabalho em grupo, tendo que ouvir as pessoas, tomar várias decisões ao mesmo tempo e isso me instiga muito. Pessoas são um material muito bom".