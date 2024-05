Luis Enrique está orgulhoso de Mbappe e entende decisão do jogador de deixar o PSG

"Eu entendo a decisão dele. Ele está aqui há sete anos e é uma lenda do clube. Ele deu tudo a este clube, e este clube deu tudo a ele também. Desejo-lhe tudo de melhor para o futuro.

"Estou orgulhoso de tê-lo nesta equipe. Ele nos ajudou e é um líder, e fez isso com um sorriso no rosto."

Mas perder Mbappé, que marcou 255 gols pelo PSG em todas as competições e conquistou seis títulos da Ligue 1 com eles, não mudará as coisas no clube, segundo Enrique.

“São coisas que já sabemos há muito tempo... só foram tornadas públicas ontem (sexta)”, disse o treinador. “Mas isso não muda nada em termos da nossa perspectiva geral. Tudo permanecerá igual.

"Independentemente de quem está aqui ou ausente, o meu objetivo é ser mais forte na próxima época."

Enrique disse que sair da Liga dos Campeões depois de perder para o Borussia Dortmund nas semifinais ainda dói e que é importante para o PSG terminar a temporada vencendo a final da Copa da França contra o Lyon, em 25 de maio.