São Paulo faz 3 a 0 e é vice-líder do Brasileirão Feminino

Essa foi a terceira vitória do São Paulo no Brasileirão Feminino. O tricolor paulista segue invicto com 11 pontos na vice-liderança, atrás apenas do Corinthians, que tem 15. Por outro lado, o Botafogo conheceu sua segunda derrota no campeonato. O resultado fez as Gloriosas caírem para a 10º posição, com 5 pontos.

Virada em Araraquara

Na tabela, a Ferroviária vem logo depois do São Paulo com a mesma pontuação, mas atrás no saldo de gols.Com a vitória por 2 a 1 contra o Fluminense, o time de Araraquara ultrapassou o América-MG e assumiu a terceira posição do campeonato. Apesar do revés, o Flu se manteve em 11º lugar.