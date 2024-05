Guarani deve ter mudança no gol e no sistema tático para reagir na Série B

Com três derrotas seguidas, o Guarani volta a jogar em casa para reagir na Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Júnior Rocha, que estreou na última rodada, tem o goleiro Vladimir à disposição e pode ser uma opção no lugar de Douglas Borges, que vem sendo contestado pela torcida.

Recuperado de uma lombalgia, o goleiro Vladimir já vinha treinando, mas não pôde participar do último jogo, derrota por 4 a 1, por pertencer ao Santos.

Vladimir tem 34 anos e participou de sete jogos pelo Guarani nesta temporada, sendo a última em 10 de março, na derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, pela última rodada do Paulistão.

Assim, apenas o goleiro Pegorari e o atacante Bruno Mendes seguem no departamento médico e são os únicos desfalques, já que o time não tem suspensos.

Outra mudança pode ser no sistema tático, voltando a linha defensiva com quatro jogadores. Se isso se confirmar, o zagueiro Léo Santos dará lugar a um jogador mais ofensivo, como o meia Chay ou o atacante João Victor.

Uma possível escalação do Guarani conta com Vladimir; Diogo Mateus, Douglas Bacelar, Lucas Adell e Jefferson; Camacho, Matheus Bueno e Chay; Luan Dias, Caio Dantas e Airton.

Ainda sem pontuar, o Guarani ocupa a lanterna (20º). Neste sábado, às 17h, faz duelo paulista com o Botafogo no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela quarta rodada.