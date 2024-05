Red Bull Bragantino derruba os 100% do Racing e encaminha vaga na Copa Sul-Americana

Com início arrasador, com dois gols de Thiago Borbas, em seis minutos, o Red Bull Bragantino derrubou os 100% do Racing-ARG, ao vencer por 2 a 1, nesta quinta-feira, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Além disso, o time paulista encaminhou a classificação no Grupo H.

O Red Bull Bragantino chegou a nove pontos, empatado com o Racing, porém com saldo de gols inferior: 5 a 0. Com isso, estaria se classificando para os playoffs. O terceiro colocado é o Coquimbo Unido-COL, com quatro, enquanto o Sportivo Luqueño-PAR é o lanterna, com um.

Na Sul-Americana, os primeiros colocados ao término da fase de grupos se classificarão automaticamente para as oitavas de final. Já os segundos de cada chave precisarão passar por um playoff contra os terceiros colocados dos grupos da Libertadores.

O Red Bull Bragantino começou muito intenso. Com um minuto, quase Thiago Borbas marcou, interceptando o chute do goleiro. Não demorou muito e o uruguaio deixou sua marca com quatro minutos, ao receber passe de Ramires em profundidade. Na sequência, o atacante marcou o segundo, aproveitando o rebote dentro da área, aos seis.

Ainda na pressão, Mosquera ficou próximo de marcar o terceiro, tirando tinta da trave. Aos poucos, os donos da casa foram afrouxando e deixando o Racing gostar do jogo. Martínez encheu o pé, Cleiton fez grande defesa, mas no rebote Solari cabeceou para diminuir, aos 25. O duelo ficou aberto até a ida ao intervalo, com as duas equipes chegando próximas de marcar.

Na segunda etapa, o time brasileiro não conseguiu repetir a intensidade nos minutos iniciais. A única chance foi um chute de Mosquera, defendido por Arias. Aos poucos o Racing foi tomando as rédeas da partida e obrigou Cleiton a defender o chute de Adrián Martínez. Depois, os argentinos reclamaram de um toque de mão na área, mas o VAR mandou seguir o lance.

Com o passar do tempo, o Racing se lançou ao ataque, para tentar a classificação antecipada. Mesmo acuado, o Bragantino explorava o contra-ataque. Vitinho recebeu belo passe de Talisson, mas finalizou em cima do goleiro. Na reta final, o time brasileiro se fechou na defesa, suportou a pressão do Racing e garantiu uma vitória importante.

O Red Bull Bragantino volta a campo no domingo, às 18h30, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Pela Sul-Americana, o time atua na próxima quinta-feira, contra o Sportivo Luqueño, no Paraguai.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 2 X 1 RACING-ARG

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Eduardo Santos, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Eric Ramires (Jadsom Silva) e Gustavinho (Lucas Cunha); Eduardo Sasha (Lucas Evangelista), Thiago Borbas (Talisson) e Henry Mosquera (Vitinho). Técnico: Pedro Caixinha.

RACING - Arias; Di Cesare, Santiago Sosa (Roger Martínez) e Garcia Basso; Mura (Martirena), Zuculini, Almendra (Nardoni) e Gabriel Rojas; Salas (Baltasar Rodríguez), Adrián Martínez e Solari (Carbonero). Técnico: Gustavo Costas.

GOLS - Thiago Borbas, aos quatro e seis, Solari, aos 25 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gustavinho (Red Bull Bragantino); Di Cesare, Baltasar Rodríguez e Adrián Martínez (Racing).

ÁRBITRO - Kevin Ortega (PER).

RENDA - R$ 162.135,00.

PÚBLICO - 4.850 torcedores.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).