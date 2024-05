Santos terá Alex Nascimento titular para enfrentar o Amazonas pela Série B

PEIXÃO ESCALADO! ? pic.twitter.com/9Eqc2usLJg

? Santos FC (@SantosFC) May 11, 2024

As baixas do Santos são o lateral direito Aderlan, que se recupera de cirurgia na mão direita, e os atacantes Julio Furch e Pedrinho, que estão tratando uma pubalgia. Por outro lado, Carille contará pela primeira vez com Serginho, anunciado recentemente pelo clube.

O Santos tem 100% de aproveitamento na Série B e lidera a tabela com nove pontos. Os amazonenses estão em 18º lugar, com apenas um.