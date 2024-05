António Oliveira justifica mudança de esquema por ausência de Raniele: "Caçamos com gato"

Sem Raniele, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, o Corinthians teve de enfrentar o Flamengo sem seu primeiro volante. Com isso, António Oliveira se viu obrigado a mexer na formação tática para tentar manter a solidez defensiva da equipe mesmo sem seu "cão de guarda".

"Outro aspecto individual que influenciou o jogo foi a taxa de duelos perdidos. O adversário conseguia roubar a bola. Quem me conhece sabe a forma de eu lidar com alguns jogos. Não tendo Raniele, a agressividade que ele tem em campo é grandíssima... caçamos com gato. Já ganhei jogos com linha de três, não tem nada a ver. Tem muito mais a ver com atitude e comportamentos que são ou não cumpridos, a taxa de duelos ganhos, recuperar a bola e devolver ao adversário. A derrota não aconteceu por uma razão estrutural. Antes do segundo gol do Flamengo tivemos uma situação claríssima para empatar o jogo com Cacá. Não foi por questão estrutural, foi num momento da primeira parte que o adversário conseguiu nos ferir e teve um volume bom, exigindo muito do Carlos [Miguel], que está lá para isso. A responsabilidade será sempre minha quando não ganhamos", prosseguiu.

Apesar do domínio do Flamengo durante a maior parte do jogo e a vitória do rival, o técnico do Corinthians não crê que os cariocas tiveram um desempenho muito acima ao da sua equipe.

"Nestes grandes jogos, com dois grandes clubes do futebol mundial, quem não mata, morre. Foi uma situação de eficácia. Na segunda parte o adversário chutou uma bola no gol e fez o gol. Temos enfrentado equipes fortes, boas. Nós não jogamos sozinhos. O que destoa dos últimos jogos tem a ver com o jogo do Juventude e a nossa responsabilidade e atitude competitiva que não tivemos nesse jogo. Hoje não posso falar nada dos jogadores, deram tudo para ganhar o jogo. Foram 15 minutos de frustração. Não há tempo para lamentar", disse António Oliveira, já de olho no duelo com o Argentino Juniors, pela Sul-Americana.