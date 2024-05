Botafogo inicia série decisiva de 4 jogos fora de casa

Na quinta-feira da semana que vem, o Botafogo volta suas atenções para a Libertadores e enfrenta o Universitario, no Peru. O Glorioso é o segundo colocado do grupo D, com seis pontos, mas com os concorrentes bem próximos.

Depois, mais um jogo como visitante pelo Brasileirão, desta vez contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Para terminar, decide o duelo contra o Vitória, pela terceira fase da Copa do Brasil, no estádio Barradão - os cariocas carregam a vantagem do triunfo por 1 gol de diferença no jogo de ida.

Por enquanto, o próximo jogo do Botafogo marcado para o Nilton Santos é o clássico diante do Fluminense, em 25 de maio, pelo Brasileirão.