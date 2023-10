Sob olhares de torcedores mirins, Dorival Jr. comanda treino técnico no São Paulo

Contra o Goiás, o São Paulo busca a primeira vitória como visitante no Brasileirão. O confronto está marcado para acontecer às 21h30 (de Brasília) do próximo dia 19, no Serrinha.

Classificação e jogos Brasileirão

Com a presença na Libertadores 2024 garantida, o Tricolor busca a confirmar a permanência na elite do futebol brasileiro. Com 35 pontos, o clube do Morumbi ocupa a décima posição.