Arnaldo: John Textor é um fanfarrão. Um cartola como qualquer brasileiro

O comentarista Arnaldo Ribeiro afirmou no Posse de Bola que John Textor, dono do Botafogo, foi leviano ao dizer que tem gravações que comprovam corrupção na arbitragem brasileira sem apresentá-las. Para Arnaldo, o norte-americano é mais um fanfarrão que desponta na cartolagem brasileira.

'O Textor é um fanfarrão': "Dessa forma fica muito leviana a coisa, lembrando que no ano passado ele insinuou que o time dele tinha perdido o campeonato por causa da arbitragem. Como é que isso veio à tona, a contratação de técnicos da CIA para monitorar o futebol brasileiro? Veio à tona quando o Botafogo teve a derrocada no campo, não exatamente em relação à arbitragem e perdeu o título brasileiro. Sinceramente, eu acho o Textor um fanfarrão, um fanfarrão! Ainda falou dos bezerros, para defender o gramático sintético, que não vai jogar onde bezerro pasta, aquela coisa toda".

'Que prove todas as questões que ele tem levantado': "Acho um cartola como qualquer um brasileiro, defende o dele, faz acusações pra lá e pra cá. Que prove, então, que prove todas as questões que ele tem levantado desde novembro do ano passado, já faz tempo, a cada hora ele toca nesse assunto como se o Botafogo tivesse perdido o campeonato por causa da arbitragem. E aí o torcedor do Botafogo acaba acreditando nisso —'ah, perdemos o campeonato por causa de esquema de arbitragem' —, então prove, prove que aconteceu".