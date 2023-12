PVC explica como será possível duelo tático entre Guardiola e Diniz

Com sua tradicional prancheta em mãos, o colunista Paulo Vinícius Coelho projetou no De Primeira o provável duelo tático entre o Manchester City de Pep Guardiola e o Fluminense de Fernando Diniz pelo título do Mundial de Clubes da Fifa. O campeão europeu joga hoje às 15h (de Brasília) valendo vaga na decisão.

O colunista do UOL destacou o embate de filosofias: o jogo posicional de Guardiola contra o jogo aposicional de Diniz. Segundo PVC, o City atua no 3-2-5 (o velho WM, clássico dos sistemas táticos), enquanto o Fluminense parte do 4-2-3-1.