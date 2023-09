Zagueiro supera polêmica com Tite e Juninho e vira titular na seleção

O que Juninho Paulista disse

Com Gabriel Magalhães fora do Qatar, Tite levou Bremer, da Juventus. O jogador ex-Atlético-MG apareceu na reta final do ciclo e foi uma das novidades da convocação. Os demais zagueiros foram Thiago Silva, Marquinhos e Eder Militão. Militão, inclusive, seria titular de Fernando Diniz, mas teve lesão no joelho. O técnico contava com o zagueiro do Real Madrid como pilar do seu time.

"São escolhas. Eu passei por isso. Nasceu um filho meu, fiquei esperando na Inglaterra e no dia seguinte vim ao Brasil porque tinha machucado o meu joelho e precisava me recuperar o mais rápido possível. A minha esposa ficou lá 40 dias sozinha, com a ajuda de babá. Isso prejudicou?", disse Juninho.

"Na hora de pesar, você vai colocar tudo na balança, é inevitável, você vai colocar tudo isso na balança. Vem o outro, joga e aí acontece de perder um pouco espaço", completou.