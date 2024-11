Bate-Bola? Entenda o movimento carnavalesco presente em 'Volta Por Cima'

No início, os grupos saiam pelas ruas visando uma disputa territorial. Moradores de um bairro enfrentavam os de outro, para impor poder, dominância e respeito. "Hoje em dia é muito mais amigável, mas já teve uma época muito marginalizada, de muita violência, com disputas de território", conta Vanessa Amorim, líder do grupo Brilhetes de Anchieta.

Com vestes que lembram palhaços, muitos saiam batendo bexigas de bois ou de porcos pelo chão. Isso fez com que, até hoje, muitas pessoas se recordem com medo dos costumes Bate-Bola.

Bate-Bola na atualidade

Ainda que existam grupos que continuam usando do Bate-Bola para dominar territórios, esse já não é mais o foco do movimento. Após passarem o ano inteiro preparando suas fantasias, os bate-boleiros saem na sexta-feira de Carnaval para brincar e cantar seus gritos de guerra.

Ao invés das marchinhas de Carnaval, são entoadas letras de rap, que são personalizadas para cada grupo. "Cada um tem sua identidade, sua música. Ou é um rap ostentação, ou um rap para provocar outra turma", explica um dos responsáveis por divulgar a cultura Bate-Bola, que não quis se identificar.