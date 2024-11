Gabriel deixa claro que decisão é com ele mesmo

Distribuiu o jogo de um lado para o outro com muita facilidade e criatividade, sendo o grande maestro do time rubro-negro com o suporte físico e de marcação do garoto Évertton Araújo. Gerson é um tipo de jogador que, se não for marcado de perto, manda na partida e dita a dinâmica mais favorável ao seu time.

Daí para frente, foi um tormento para o Galo, porque o ataque do Flamengo se movimentou muito e de forma correta, tanto que os dois gols foram feitos através da movimentação de seus atacantes.

No primeiro, todo mundo participou da jogada até a movimentação perfeita do Gabriel pela esquerda, que conseguiu um forte chute que sobrou para o Arrascaeta marcar um belo gol.

E no segundo, foi uma escapada inteligente do Gabriel pela direita e, lembrando seus melhores momentos, deu um tapa e marcou o segundo. Todo o time do Flamengo jogou muito bem o primeiro tempo, sem exceção.

Do lado do Atlético, achei que o Gabriel Milito escalou um meio-campo muito limitado tecnicamente e só com o Gustavo Scarpa com criatividade. Mas, aberto na direita, não tinha muito o que fazer.

O segundo tempo começou mais equilibrado, mas o problema é que o Flamengo tem um cara que é super decisivo. Num contra-ataque com Alcaraz e com uma movimentação perfeita novamente, o Gabriel recebeu e finalizou de uma forma incrível no meio de três marcadores, marcando o terceiro gol flamenguista.