A Primeira Profecia

A Primeira Profecia marca o prelúdio do clássico filme de terror 'A Profecia'. A nova trama acompanha a jovem americana Margaret (Nell Tiger Free), sendo enviada a Roma para viver a serviço da igreja. No local, ela se afeiçoa por Carlita, uma jovem quieta e sozinha, que também mora no convento. Ao questionar o passado e a situação da garota para as outras irmãs da igreja, ela é alertada para se manter afastada. No entanto, antes de seguir o conselho, ela se depara com uma escuridão que a faz questionar sua fé. Disponível no Disney+.