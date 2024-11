Maui está de volta!

A jornada de Moana para a ilha misteriosa a reúne com Maui três anos após os eventos do filme original. Maui é tão obstinado e lindamente penteado quanto nos lembramos dele, coberto de tatuagens mágicas que comemoram seus feitos poderosos. Como um metamorfo, Maui usa seu poderoso gancho para se transformar em qualquer animal, o que o coloca em apuros com a mesma frequência que o tira deles. Sua amizade com Moana evoluiu: sempre vai provocá-la, mas também torce sempre pelo seu bem.