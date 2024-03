'Faz isso e ele vai te procurar': 5 simpatias para atrair quem você deseja

Ingredientes:

1 dúzia de rosas vermelhas e cor-de-rosa

Açúcar

Modo de fazer:

Em um caldeirão ou panela, coloque pétala por pétala pedindo ao universo para atrair a pessoa ideal para você. A cada pétala que tirar do botão de rosa, pense em uma característica que você deseja na pessoa. Após despetalar todas as rosas, salpique açúcar sobre as pétalas e jogue-as no mar em uma Lua cheia ou crescente.

Magia para um amor perdido voltar

por Tânia Gori, criadora da Convenção de Bruxas e Magos

Ingredientes: