Leila confirma venda de Vitor Reis ao City e revela que Palmeiras está em busca de mais três reforços

"Realmente vendemos o Vitor, não queríamos, mas como sempre falo de ciclos, acho que o ciclo do Vitor, apesar de muito curto, não tem como negarmos uma proposta feita pelo City. Sou uma presidente que trabalho com fins de ciclos com tranquilidade muito grande. Realmente o vendemos com um valor relevante para o clube e para o atleta", declarou Leila, em entrevista ao SporTV.

"O clube de futebol infelizmente aqui não consegue fechar contas mensais e aquisições de atletas sem a venda de atletas. A venda do Vitor vai ajudar na contratação de outros atletas. Deve ter uns três (nomes na mesa)", continuou.

A reportagem da Gazeta Esportiva ouviu que os valores giram em torno de 35 milhões de euros (cerca de R$ 217 milhões) fixos, além de 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões) em bonificações. A ideia inicial do Palmeiras era ficar com o zagueiro pelo menos até a disputa do Mundial de Clubes, para manter o elenco fortalecido, mas a nova proposta do City mudou os planos da diretoria.