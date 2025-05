Vômito preto: o que causa esse sintoma assustador (e quando é emergência)

Imagine que seu organismo precisa chamar sua atenção para algo de errado e que não pode ser ignorado. Para isso, ele escolhe um sintoma impactante: um vômito de cor preta. Certamente não dá para passar desapercebido —esse é um recado evidente de que algo no seu sistema digestivo realmente não está funcionando como deveria.

Mas se engana quem pensa que existe apenas uma causa para o problema. Na verdade, a tonalidade escura no vômito pode ser reflexo de diversas condições, algumas sendo bastante graves. Vamos falar sobre elas a seguir.

O que deixa o vômito preto

A coloração preta costuma ser causada pela presença de sangue que já passou por um processo de digestão parcial no estômago. O contato com o ácido gástrico o altera quimicamente, deixando-o escurecido, comumente descrito como "vômito com aspecto de borra de café".

Esse sintoma pode indicar um sangramento no trato gastrointestinal superior, como no esôfago, estômago ou duodeno (parte inicial do intestino delgado). Entre as causas para isso, estão: