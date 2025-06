Vômito esverdeado é grave? Entenda causas e saiba quando buscar ajuda

Causas sérias

Infecções gastrointestinais, como a gastroenterocolite, irritam o sistema digestivo e causam vômitos intensos. Quando o quadro é mais severo ou persistente, o organismo segue tentando eliminar o que o incomoda, mesmo após o estômago já estar vazio — é aí que a bile entra em cena, sendo expelida junto.

Intoxicação alimentar. Ao entrar em contato com alimentos contaminados ou substâncias tóxicas, o corpo reage rapidamente, tentando "expulsar" os agentes nocivos. Os vômitos se tornam frequentes, o estômago se esvazia e o conteúdo do intestino (incluindo a bile) pode acabar retornando, aparecendo no vômito.

Em casos de obstrução intestinal, o trânsito do conteúdo digestivo é interrompido. O que deveria seguir adiante no intestino acaba voltando, e com ele, a bile. Como o estômago já está vazio, essa secreção acaba sendo eliminada sozinha, dando ao vômito uma tonalidade verde.

O que você come também interfere

A alimentação também pode ter um papel direto na coloração esverdeada do vômito, o que pode gerar confusão sobre a origem do sintoma. Verduras de folhas escuras, como espinafre, couve, rúcula e agrião, por exemplo, contêm grande quantidade de clorofila (o pigmento responsável pela cor verde das plantas) e, quando não são totalmente digeridas ou são consumidas em grandes quantidades, podem alterar a aparência do conteúdo gástrico.