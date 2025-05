Ureaplasma: bactéria transmitida pelo sexo causa dor, mas tem tratamento

Transmissão ocorre de que forma?

O Ureaplasma está presente no trato urogenital e pode ser transmitido entre parceiros sexuais, mesmo na ausência de sintomas. Por isso, a principal forma de transmissão é por meio do contato sexual desprotegido. Embora não seja considerada uma infecção sexualmente transmissível (IST) clássica, a transmissão sexual é uma das formas mais comuns de disseminação.

Outro ponto importante é que o risco de infecção pelo Ureaplasma é maior em pessoas com o sistema imunológico fragilizado, como aquelas com doenças crônicas, que fazem uso prolongado de antibióticos ou imunossupressores. Além disso, indivíduos com múltiplos parceiros sexuais estão mais expostos à bactéria, aumentando o risco de colonização e eventual desenvolvimento de sintomas ou complicações.

Durante a gestação, a transmissão do Ureaplasma para o bebê pode ocorrer de duas maneiras: intrauterina (quando a bactéria "sobe" da vagina para o útero e atinge o líquido amniótico) ou durante o parto vaginal, ao entrar em contato com secreções maternas contaminadas. A infecção em recém-nascidos pode causar complicações, como problemas respiratórios, sepse neonatal e, em alguns casos, prematuridade. Por isso, em gestantes com fatores de risco, o acompanhamento médico é essencial para avaliar a necessidade de tratamento e prevenir complicações.

Imagem: iStock

Como reconhecer os sintomas

Os principais sintomas do Ureaplasma podem variar entre homens e mulheres. Alguns indivíduos se manterão assintomáticos, enquanto outros podem apresentar infecções em diferentes partes do corpo.