Não é gripe: tosse seca e sem catarro pode ser alergia respiratória

Como saber se é alergia? E o que fazer?

Diferente de uma gripe passageira, a tosse alérgica exige investigação, sobretudo quando dura mais de quatro semanas e parece surgir sem motivo aparente.

O diagnóstico é basicamente clínico, feito por meio de uma avaliação médica detalhada. O profissional irá considerar o histórico de sintomas, fatores ambientais e até os antecedentes familiares do paciente. Em alguns casos, pode solicitar exames laboratoriais, testes alérgicos ou de imagem (como radiografia do tórax), para descartar outras causas (pneumonia, tuberculose) e identificar os gatilhos específicos da reação.

E quando o diagnóstico se confirma, o foco é duplo: tratar os sintomas e eliminar os fatores desencadeantes do ambiente. "O tratamento é baseado no controle ambiental, evitando o contato com alérgenos como poeira, fumaça de cigarro, odores fortes e pelos de animais. A lavagem nasal também é importante", explica a pediatra Maianna Viana.

Entre os medicamentos mais usados estão os antialérgicos (anti-histamínicos), que ajudam a aliviar os sintomas mais incômodos. Em alguns casos, corticoides nasais ou orais podem ser indicados, especialmente se houver rinite associada e os sintomas persistirem.

Os xaropes também podem ser bons aliados no alívio da tosse alérgica, de maneira especial os formulados com extratos naturais, que costumam ter menos efeitos colaterais. Um exemplo é o extrato de Hedera helix Linné, uma planta medicinal com ação broncodilatadora, ou seja, que ajuda a "abrir" as vias respiratórias. Além disso, ela atua fluidificando o muco, facilitando a eliminação das secreções e tornando a respiração mais livre.