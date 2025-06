Foi só uma coceirinha? Sintomas (ou não) das ISTs que mais afetam homens

Você sai de um encontro sexual e tudo foi ótimo —até que, dias depois, aparece um incômodo nas partes íntimas. Uma coceira estranha, uma ardência ao urinar ou uma secreção que não deveria estar ali. Calma. Apesar do susto, isso é mais comum do que parece. Estamos falando das infecções sexualmente transmissíveis, as famosas ISTs, que podem se manifestar de formas bem diferentes, dependendo do agente causador.

Nos homens, os sintomas mais comuns incluem secreção saindo do pênis (corrimento uretral), ardência ou dor ao urinar, feridas, úlceras ou verrugas na região genital, além de coceira, vermelhidão, dor nos testículos e, em alguns casos, lesões na boca, garganta ou ânus. Em outras palavras, os sinais nem sempre aparecem onde, ou quando, se espera.

Quando os sintomas aparecem --ou não

O tempo entre a exposição a um agente causador de IST e o surgimento dos sintomas varia bastante e pode enganar. Esse intervalo é conhecido como período de incubação, e cada infecção tem o seu.