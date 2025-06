Neutrófilos segmentados alterados no exame? Saiba o que isso significa

Imagine um exército que patrulha silenciosamente seu corpo 24 horas por dia, sempre pronto para agir ao menor sinal de invasão. No front dessa linha de defesa, estão os neutrófilos segmentados: células especializadas do sistema imunológico que entram em ação sem hesitar. O inimigo mais comum? As infecções, sobretudo as bacterianas —embora nem sempre o alerta venha delas.

Mas afinal, o que exatamente são esses "soldados do sangue"? E por que, em certas situações, seus níveis disparam no exame de sangue?

Quem são os neutrófilos segmentados?

Os neutrófilos são parte da linha de frente do sistema imunológico inato, aquele que reage rapidamente e de forma generalista às ameaças mais comuns, como bactérias e fungos. São um tipo de glóbulo branco (ou leucócito), produzido na medula óssea e liberado na corrente sanguínea, e estão prontos para agir.