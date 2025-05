Hirsutismo provoca excesso de pelos em mulheres; saiba como tratar

Depilação com cera, lâmina ou pinça: métodos temporários que exigem reaplicação frequente e podem irritar a pele;

Cremes depilatórios: práticos, mas podem causar irritações ou queimaduras se não forem usados corretamente. Sempre siga as instruções do fabricante;

Depilação a laser ou luz pulsada: a primeira é mais eficaz que a segunda, pois atinge camadas mais profundas da pele e destrói o folículo piloso com mais precisão. Mas ambas exigem um profissional qualificado para evitar efeitos colaterais, como manchas ou queimaduras;

Eletrólise: é o único método aprovado pela FDA (agência reguladora americana) como permanente para remoção de pelos, sendo especialmente indicado para pelos brancos, que não respondem ao laser. Embora possa causar irritação temporária, o risco de inflamação e escurecimento da pele diminui com a técnica correta e cuidados adequados.

A escolha do método de depilação ideal deve ser feita com a orientação de um dermatologista, já que nem todas as técnicas são seguras para todas as pessoas. Mulheres com diabetes, hipertensão, doenças de pele ou que estejam grávidas precisam de atenção especial e devem consultar um médico antes de iniciar qualquer procedimento.

Se notar sinais como vermelhidão persistente, coceira, bolhas ou pelos encravados, antes ou depois da depilação, procure um dermatologista. Esses sintomas podem indicar irritações ou até uma foliculite, que é a inflamação nos locais onde os pelos nascem.